Πανικός επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία της Πρόνοιας στο Αγρίνιο όταν άνδρας έκοψε τις φλέβες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr ο άνδρας, ηλικίας 47 χρόνων, μπήκε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και ζήτησε να μιλήσει με συγκεκριμένη κοινωνική λειτουργό η οποία όμως απουσίαζε.

Η κατάσταση άρχισε να βγαίνει εκτός ελέγχου όταν τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχει επιστρέψει στην εργασία της.

Η υπάλληλος με την οποία συνομίλησε του πρότεινε να απευθυνθεί στη διευθύντρια όταν παρατήρησε ότι η συμπεριφορά του άλλαζε και η ένταση του εντεινόταν. Ωστόσο ο ίδιος, έβγαλε έναν χαρτοκόπτη μου φέρεται να είχε περασμένο στη ζώνη του και τότε προκλήθηκε αναταραχή. Οι υπάλληλοι στη θέα του αιχμηρού αντικειμένου έτρεξαν και κλειδώθηκαν στα γραφεία τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια ο 47χρονος βγήκε στη σκάλα του κτιρίου και εκεί έκοψε τις φλέβες του χεριού του. Κλήθηκε ΕΚΑΒ και Αστυνομία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

