Ζάκυνθος: Σοκ για το 2χρονο αγοράκι που έπεσε νεκρό από επίθεση σκύλου - Συνελήφθησαν οι γονείς

Η μητέρα και ο πατέρας, που ζουν στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου συνελήφθησαν καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου

Σκυλί

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κάποιος την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία στη Ζάκυνθο, με τον θάνατο ενός «αγγέλου» δύο ετών από επίθεση σκύλου.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr η μητέρα Βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής που ζουν μόνιμα στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Ο σκύλος βρίσκεται υπό παρακολούθηση κτηνιάτρου. 

Το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας όταν σκύλος, ράτσας πιτ μπουλ, επιτέθηκε προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Το παιδί διεκομίσθη, σε πολύ άσχημη κατάσταση, στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, με τους γιατρούς να «δίνουν μάχη» για να σώσουν τη ζωή του, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Πηγή: imerazante.gr

