Τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο ανοιχτά της Κρήτης όταν εντοπίστηκε ημιβυθισμένη λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Όπως έγινε γνωστό 18 μετανάστες είναι νεκροί ενώ έχουν διασωθεί δύο άνθρωποι.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), με ένα σκάφος της FRONTEX, 3 παραπλέοντα, 1 SUPER PUMA και ένα αεροσκάφος της FRONTEX.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

EΠIXEIPHΣH EPEYNAΣ KAI ΔIAΣΩΣHΣ YΠO TON ΣYNTONIΣMO TOY EKΣEΔ AΠO 2 ΠΛΣ, 1 ΣKAΦOΣ THΣ ΔYNAMHΣ FRONTEX, 3 ΠAPAΠΛEONTA, ENA E/Π SUPER PUMA KAI ENA AEPOΣKAΦOΣ THΣ ΔYNAMHΣ FRONTEX, ΣTH ΘAΛ. ΠEP. 26 N.M. NOTIOΔYTIKA THΣ N.XPYΣHΣ KPHTHΣ, META AΠO ENTOΠIΣMO HMIBYΘIΣMENHΣ ΛEMBOY ME AΛΛOΔAΠOYΣ EΠIBAINONTEΣ AΠO ENA Φ/Γ ΠΛOIO ΣHMAIAΣ TOYPKIAΣ. MEXPI ΣTIΓMHΣ EXOYN ΔIAΣΩΘEI AΠO TO ΠΛΣ 2 AΛΛOΔAΠOI, ENΩ EXOYN ΠEPIΣYΛΛEXΘEI 18 ΣOPOI. KAIPOΣ Δ 4 BF.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.