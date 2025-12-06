Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία «byron», ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας από σήμερα τα ξημερώματα μαζί με στενούς του συνεργάτες βρέθηκε στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τα μεγάλα ύψη βροχής και την πίεση που δημιούργησαν κυρίως οι ποταμοί Πηνειός και Ενιπέας.

Να σημειωθεί, σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι από την έναρξη της κακοκαιρίας "Byron" μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου έπεσαν τα παρακάτω ύψη βροχής σε χιλιοστά, που παραπέμπουν σε ένα μικρό daniel: Μακρινίτσα 240, Περτούλι 204, Πορταριά 182, Ερέτρια Φαρσάλων 180, Ναρθάκι 170, Νεράιδα Φαρσάλων 150. Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης στάθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των αντιπλημμυρικών έργων από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα των φραγμάτων Ενιπέα και Μουζακίου.

Με βάση και την ένταση του φαινομένου, οι περισσότερες υποδομές της Περιφέρειας, σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, άντεξαν και τα όποια προβλήματα εντοπίζονται πλέον στην προσωρινή διάβαση που κατασκεύασε η Περιφέρεια στην Αμπελιά Φαρσάλων για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι μέχρι να κατασκευαστεί η κανονική (που επλήγη από τον Daniel) και η οποία δεν άντεξε λόγω των ορμητικών νερών που κατέβασε ο Ενιπέας, όπως και στη γέφυρα του Ενιπέα στο Ευύδριο, την οποία επιθεωρεί κλιμάκιο του στρατού για να ελέγξει την στατικότητά της, πριν αποφασισθεί αν και πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία.

Σήμερα το μεσημέρι σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με όλους τους Αντιπεριφερειάρχες που ήταν στο πεδίο κι αφού ενημερώθηκε από τους διαθέσιμους μετεωρολογικούς σταθμούς και από τα σταθμήμετρα των ποταμών για την εξέλιξη του φαινομένου ο Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε ότι «η κατάσταση κρίνεται ελεγχόμενη, ωστόσο όλος ο μηχανισμός θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς και αύριο Κυριακή αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαγνησίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

