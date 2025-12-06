Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο βρέφος 1,5 ετών από επίθεση σκύλου

Τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στο χωριό Άγιος Λέοντας Ζακύνθου με βρέφος 18 μηνών να βρίσκει τραγικό θάνατο έπειτα από επίθεση σκύλου.
Το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας, όταν σκύλος ράτσας Πιτ Μπουλ του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.
Το παιδί διεκομίσθη, σε πολύ άσχημη κατάσταση, στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, με τους γιατρούς να «δίνουν μάχη» για να σώσουν τη ζωή του, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
Έφερε δαγκώματα σε πολλά σημεία του σώματός του και στο λαιμό.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι γονείς είχαν φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι για δουλειές κι όταν επέστρεψαν βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό θέαμα.
Με πληροφορίες από: skai.gr/ ermis
