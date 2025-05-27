Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:38 - Σελήνη 0.3 ημέρας

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 27 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. 

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Αλύπιος, Αλυπία
  • Θεράπων *
  • Ιωάννης, Γιάννης, Ιωάννα, Γιάννα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:38
Σελήνη 0.3 ημέρας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Εορτή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark