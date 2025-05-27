Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 27 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αλύπιος, Αλυπία

Θεράπων *

Ιωάννης, Γιάννης, Ιωάννα, Γιάννα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:38

Σελήνη 0.3 ημέρας

