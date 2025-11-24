Ζάκυνθος: 2 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθησαν, χθες (23 Νοεμβρίου 2025) στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και του Αστυνομικού Τμήματος Αλυκών, δύο αλλοδαποί, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν, αντίστοιχα, αυτοκίνητα ι.χ. υπό την επήρεια μέθης.

Επιπλέον, σε μία από αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδηγήσεως.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Πηγή: skai.gr

