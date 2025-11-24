Λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου.
Πρόκειται για μια κατοικία η οποία βρίσκεται σε ερημικό σημείο, στο τέλος ενός χωματόδρομου, με το σπίτι να είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, με βαν γραφείου τελετών απομακρύνθηκε από το σημείο η σορός του θύματος που φέρεται ότι δολοφονήθηκε από τα χέρια ενός αδελφού του. Ο φερόμενος ως δράστης φέρει τραύματα και νοσηλεύεται ενώ ο τρίτος αδελφός, που ενημέρωσε τις Αρχές, δίνει ακόμα κατάθεση στους αστυνομικούς.
