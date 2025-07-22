Ζακ Κωστόπουλος: «Όχι» του Εφετείου Αναστολών στην αποφυλάκιση του μεσίτη

«Όχι» στην αποφυλάκιση του μεσίτη, ο οποίος μαζί με τον κοσμηματοπώλη της οδού Γλάδστωνος, καταδικάστηκαν σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης για τα θανατηφόρα χτυπήματα στον Ζακ Κωστόπουλο, το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε για τρίτη φορά το Τριμελές Εφετείο Αναστολών.

Ο 65χρονος μεσίτης υπέβαλε αίτηση αναστολής έκτισης της ποινής, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα, οικονομικά και υγείας, μελών της οικογένειας του.

Η αίτηση του, ωστόσο, τρίτη που έχει υποβάλει μέσα σε ένα έτος, απορρίφθηκε από το δικαστήριο με ανάλογη εισαγγελική πρόταση που έκρινε ότι δεν προκύπτει από την κράτησή του ανεπανόρθωτη ζημιά.

Κατά τον συνήγορο του μεσίτη, Γιάννη Γλύκα, ο εντολέας του είναι άνθρωπος που «έχει αδικηθεί» ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια του «έχουν καταστραφεί γιατί πήγε να βοηθήσει τον γείτονα του». Ο κ. Γλύκας έκανε λόγο σε «ιδιότυπη ομηρία», ενώ ο ίδιος ο αιτών είπε στο δικαστήριο, κλαίγοντας, πως βρίσκεται άδικα στη φυλακή. Για την αίτηση του μεσίτη κατέθεσε συγγενικό του πρόσωπο το οποίο είπε πως μόνο ο καταδικασμένος μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια του και για αυτό πρέπει να αποφυλακιστεί. Ο μάρτυρας χαρακτήρισε τον μεσίτη «συνώνυμο του αλτρουιστή» και τόνισε πως «είναι αθώος».

Μεσίτης και κοσμηματοπώλης καταδικάστηκαν ομόφωνα τον περασμένο Ιούλιο από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά παραυτουργία για όσα έγιναν σε δημόσια θέα σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου .

Με την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ο μεσίτης καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών, ενώ ο 81 ετών κοσμηματοπώλης σε κάθειρξη πέντε ετών. Το δικαστήριο είχε διατάξει την έκτιση κατ΄οίκον για τον κοσμηματοπώλη λόγω ηλικίας και την φυλάκιση του μεσίτη.

Μέχρι σήμερα ο μεσίτης έχει εκτίσει 13 μήνες, καθώς μετά την πρωτόδικη καταδίκη του σε 10ετή κάθειρξη από το ΜΟΔ, το 2022, οδηγήθηκε στην φυλακή για περίπου δύο μήνες οπότε αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους και παρέμεινε εκτός φυλακής μέχρι την δευτεροβάθμια απόφαση

