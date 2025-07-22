Νωρίς το πρωί της Τρίτης 22 Ιουλίου, διερχόμενοι οδηγοί στην περιοχή Πεταλίδες της Σάμου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αναπάντεχο και ανησυχητικό θέαμα. Έντρομοι, είδαν παράνομους μετανάστες να βγαίνουν από τα βράχια στον κεντρικό δρόμο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι παράνομοι μετανάστες είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα από τις τουρκικές ακτές, με λέμβο. Η ξαφνική τους εμφάνιση στο οδικό δίκτυο προκάλεσε φόβο και έκπληξη στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.

Πηγή: Samos24.gr

Πηγή: skai.gr

