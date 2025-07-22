Λογαριασμός
Απίστευτο περιστατικό στη Σάμο: Mετανάστες σταματούν την κυκλοφορία - Δείτε βίντεο

Oι παράνομοι μετανάστες είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα από τις τουρκικές ακτές - Η εμφάνισή τους στο οδικό δίκτυο προκάλεσε φόβο και έκπληξη στους οδηγούς 

Πηγή φωτό: Σάμος 24

Νωρίς το πρωί της Τρίτης 22 Ιουλίου, διερχόμενοι οδηγοί στην περιοχή Πεταλίδες της Σάμου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αναπάντεχο και ανησυχητικό θέαμα. Έντρομοι, είδαν παράνομους μετανάστες να βγαίνουν από τα βράχια στον κεντρικό δρόμο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι παράνομοι μετανάστες είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα από τις τουρκικές ακτές, με λέμβο. Η ξαφνική τους εμφάνιση στο οδικό δίκτυο προκάλεσε φόβο και έκπληξη στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.

Πηγή: Samos24.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σάμος Μετανάστες Τουρκία
