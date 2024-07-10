Με ομόφωνη απόφαση το Μικτό Ορκωτό Εφετείο κήρυξε ένοχους όπως και πρωτόδικα τους δύο κατηγορούμενους για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 5 ετών στον κοσμηματοπώλη και 6 στον μεσίτη.

Το δικαστήριο ομόφωνα αναγνώρισε στους καταδικασθέντες τα ελαφρυντικά του προτέρου σύννομου βίου και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος στον κοσμηματοπώλη και σύννομο βίο στο μεσίτη.

Οι τρεις τακτικοί δικαστές αποφάσισαν τη φυλάκιση του μεσίτη, ενώ κατ’ οικον έκτιση της ποινής θα κάνει ο κοσμηματοπώλης.

Οι συγκεντρωμένοι στο δικαστήριο ξέσπασαν φωνάζοντας συνθήματα όπως «δολοφόνοι».

Οι συγγενείς των καταδικασθέντων φυγαδεύτηκαν ενώ η μητέρα και αδελφός του Ζακ έμειναν αγκαλιασμένοι στη μέση της αίθουσας, κλαίγοντας. «Ζαχαρία μου είναι ένοχοι», έλεγε η μητέρα.

Νωρίτερα την απόρριψη των ελαφρυντικών ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. «Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου εκνευρισμένος από τις φθορές στο κατάστημά του, μπορούσε να αποφύγει το αποτέλεσμα, αν άνοιγε την πόρτα και δεν τον κρατούσε εγκλωβισμένο μέσα.

«Δε δικαιολογείται η αξιόποινη συμπεριφορά του κατηγορούμενου, που χτύπησε το θύμα, δίνοντας την πιο καίρια κλωτσιά στο κεφάλι του, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα», είπε ο εισαγγελέας για τον κοσμηματοπώλη.

Για τον 61χρονο μεσίτη ανέφερε σχετικά «στην απολογία του ο κατηγορούμενος είπε ότι ενήργησε ενστικτωδώς. Ο ισχυρισμός ότι άρχισε τις κλωτσιές από αλτρουιστικά αισθήματα δεν ευσταθεί.

«Δεν προκλήθηκε από το θύμα. Δεν υπήρξε έμπρακτη μετάνοια και μεταμέλεια», ανέφερε ο κ. Κωσταρέλος.

Πηγή: skai.gr

