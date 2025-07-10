Μια καλά οργανωμένη απόπειρα απόδρασης από κρατητήρια της αστυνομίας στη Ρόδο αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί που εκτελούσαν χρέη σκοπού στο ΑΤ εντόπισαν ύποπτους ήχους από ένα κελί.

Η παρέμβασή τους έφερε στο φως ένα συντονισμένο σχέδιο απόδρασης στο οποίο συμμετείχαν 10 αλλοδαποί κρατούμενοι, ηλικιών από 23 έως 43 ετών.

Η επιχείρηση διαφυγής, αν και τελικά απέτυχε, περιλάμβανε προσεκτικό σχεδιασμό, καταμερισμό ρόλων και χρήση πρόχειρων αλλά λειτουργικών εργαλείων, τα οποία οι εμπλεκόμενοι είχαν κατασκευάσει ή αποσπάσει από την υποδομή των ίδιων των κρατητηρίων.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, στις 17:10, ύποπτοι ήχοι αναστάτωσαν τους σκοπούς των κρατητηρίων, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας. Ακολούθησε συντονισμένος έλεγχος από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος και της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων. Η έρευνα αποκάλυψε σε κελί δύο κρατούμενους κρυμμένους πίσω από ένα σεντόνι, το οποίο ήταν δεμένο με αυτοσχέδιο σχοινί.

Πίσω από το σεντόνι εντοπίστηκε η «καρδιά» της απόπειρας: ένα άνοιγμα διαστάσεων περίπου ενός επί ογδόντα εκατοστά, σκαμμένο στον τοίχο σε βάθος περίπου σαράντα εκατοστών. Από το εσωτερικό του κελιού είχαν αφαιρεθεί τμήματα της μεταλλικής κάσας της τουαλέτας, λαμαρίνες από τον τοίχο, σωληνώσεις, καθώς και άλλα εξαρτήματα που μετατράπηκαν σε αυτοσχέδια εργαλεία.

Το σχέδιο φέρεται να εκπονήθηκε και να εκτελέστηκε από δέκα κρατούμενους με καταγωγή από την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Συρία. Ηλικιακά, οι συμμετέχοντες κυμαίνονται από νεαρούς άνδρες 23 ετών έως μεσήλικες 43 ετών, οι οποίοι είναι όλοι προφυλακισμένοι στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν οργανωθεί με σαφή καταμερισμό ευθυνών. Δύο άτομα κάθε φορά είχαν αναλάβει το σκάψιμο, ενώ οι υπόλοιποι είτε λειτουργούσαν ως τσιλιαδόροι είτε φρόντιζαν για την απόκρυψη των μπαζών. Η «αλυσίδα» λειτουργίας φαίνεται πως είχε στηθεί με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εντοπισμού, παρότι η ασφάλεια του χώρου περιοριζόταν σε παρακολούθηση του διαδρόμου και όχι του εσωτερικού των κελιών.

Η εφευρετικότητα των κρατουμένων ήταν εντυπωσιακή. Μεταξύ των ευρημάτων, που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα, περιλαμβάνονται:

Ένα κομμάτι σιδήρου 10×10 εκατοστών με εμφανή ίχνη χρήσης.

Δύο τμήματα μεταλλικής κάσας μήκους 60 εκατοστών, που είχαν αφαιρεθεί από την πόρτα τουαλέτας.

Ένα φύλλο λαμαρίνας ενός τετραγωνικού μέτρου.

Χαλκοσωλήνες διαφόρων διαστάσεων (15-30 εκατοστά).

Μαύρη σακούλα σκουπιδιών γεμάτη με μπάζα, τα οποία είχαν καλυφθεί με άδεια μπουκάλια νερού, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτά κατά πιθανό έλεγχο.

Η δημιουργία των εργαλείων και η διαχείριση των μπαζών υποδεικνύει πρόνοια, εμπειρία και σημαντικό βαθμό εσωτερικής οργάνωσης.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απόδρασης κρατουμένων κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και λοιπές παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

