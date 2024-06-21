Απρόκλητη επίθεση από δύο άτομα δέχθηκε ομάδα της ΟΠΚΕ λίγο πριν της 11 εχθές το βράδυ, πίσω από τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη συμβολή των οδών Τριχωνίδος και Κούζη .

Οι δράστες πέταξαν μπουκάλια στο περιπολικό σπάζοντας το παμπρίζ, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν άμεσα .

Ακολούθως προκλήθηκε ένταση όταν άλλα άτομα συγκεντρώθηκαν στην περιοχή και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των αστυνομικών.

Οι άνδρες της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση κρότου-λάμψης και απομακρύνθηκαν μαζί με τους δύο συλληφθέντες.

Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που συνελήφθησαν είναι ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών

Πηγή: skai.gr

