Απρόκλητη επίθεση από δύο άτομα δέχθηκε ομάδα της ΟΠΚΕ λίγο πριν της 11 εχθές το βράδυ, πίσω από τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη συμβολή των οδών Τριχωνίδος και Κούζη .
Οι δράστες πέταξαν μπουκάλια στο περιπολικό σπάζοντας το παμπρίζ, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν άμεσα .
Ακολούθως προκλήθηκε ένταση όταν άλλα άτομα συγκεντρώθηκαν στην περιοχή και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των αστυνομικών.
Οι άνδρες της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση κρότου-λάμψης και απομακρύνθηκαν μαζί με τους δύο συλληφθέντες.
Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που συνελήφθησαν είναι ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών
