Πέντε θα είναι οι βασικοί άξονες της φόρμουλας που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας για το εθνικό απολυτήριο σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλίζεται και με το νέο καθεστώς το αδιάβλητο των εξετάσεων που θα καθορίζουν τον βαθμό του απολυτηρίου.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, τις εξετάσεις θα εποπτεύει ανεξάρτητη αρχή. Τα θέματα θα επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα γραπτά θα βαθμολογούνται από σώμα αξιολογητών και θα ψηφιοποιούνται.

Επίσης, η σημερινή ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, θα αντικατασταθεί από τη βάση του 10 στο εθνικό απολυτήριο, ενώ τα ΑΕΙ θα συμμετέχουν στην επιλογή των εισακτέων τους.

Οι σχετικές δικλείδες θα τεθούν στο τραπέζι του εθνικού διάλογου για τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου από τη σχολική χρόνια 2026-2027.

Πηγή: skai.gr

