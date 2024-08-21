Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν 6.211 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της σχετικής υπουργικής απόφασης-πρόσκλησης, διορίζονται 172 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 (Γ΄ 1618/2023), και ειδικότερα

120 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, στην Α/θμια Εκπ/ση, και

52 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ86 στη Β/θμια Εκπ/ση.

Επίσης, 6.020 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024) και 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024), και ειδικότερα:

1.316 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 στην Α/θμια Εκπ/ση,

4.704 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01 και ΠΕ90 στη Β/θμια Εκπ/ση.

Τέλος, διορίζονται 19 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ87.01, ΠΕ87.09 και ΠΕ88.04 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Αναλυτικά οι λίστες με τα ονόματα:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ.Ε. - Δείτε εδώ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ - Δείτε εδώ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΑΕ Δ.Ε. - Δείτε εδώ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΑΕ Π.Ε. - Δείτε εδώ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Γενικής ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ - Δείτε εδώ

Πηγή: skai.gr

