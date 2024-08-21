Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις στη Μύκονο αναπτύχθηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21 Αυγούστου 2024), σε περιοχές του νησιού όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας:
- ελέγχθησαν -170- άτομα, -140- οχήματα και –11– καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
- προσήχθησαν -7- άτομα
- συνελήφθησαν -3- άτομα
Ειδικότερα,
Συνελήφθησαν:
- –1– για ηχορύπανση
- -1- για παράνομη παραμονή στη χώρα μας
- -1- για πλαστογραφία
Επιπλέον, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, βεβαιώθηκαν συνολικά -21- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκε -1- όχημα.
Συγκεκριμένα οι παραβάσεις αφορούσαν:
- -12- υποκλοπή μεταφορικού έργου (transfer),
- -6- σταθμεύσεις
- -1- στέρηση αδείας ικανότητας οδήγησης,
- -1- ελαστικά,
- -1- παραβίαση διπλής γραμμής
Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- –1– συσκευή ενίσχυσης ήχου
- -1- πλαστό διαβατήριο
Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται καθημερινά.
