Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις στη Μύκονο αναπτύχθηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21 Αυγούστου 2024), σε περιοχές του νησιού όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας:

ελέγχθησαν -170- άτομα, -140- οχήματα και –11– καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

προσήχθησαν -7- άτομα

συνελήφθησαν -3- άτομα

Ειδικότερα,

Συνελήφθησαν:

–1– για ηχορύπανση

-1- για παράνομη παραμονή στη χώρα μας

-1- για πλαστογραφία

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, βεβαιώθηκαν συνολικά -21- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκε -1- όχημα.

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις αφορούσαν:

-12- υποκλοπή μεταφορικού έργου (transfer),

-6- σταθμεύσεις

-1- στέρηση αδείας ικανότητας οδήγησης,

-1- ελαστικά,

-1- παραβίαση διπλής γραμμής

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

–1– συσκευή ενίσχυσης ήχου

-1- πλαστό διαβατήριο

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται καθημερινά.

Πηγή: skai.gr

