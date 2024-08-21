Λογαριασμός
Αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Μύκονο: Συλλήψεις και προσαγωγές

Συνελήφθησαν 3 άτομα

Μύκονος

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις στη Μύκονο αναπτύχθηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21 Αυγούστου 2024), σε περιοχές του νησιού όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας:

  • ελέγχθησαν -170- άτομα, -140- οχήματα και –11– καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • προσήχθησαν -7- άτομα
  • συνελήφθησαν -3- άτομα

Ειδικότερα,

Συνελήφθησαν:

  • –1– για ηχορύπανση
  • -1- για παράνομη παραμονή στη χώρα μας
  • -1- για πλαστογραφία

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, βεβαιώθηκαν συνολικά -21- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκε -1- όχημα.

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις αφορούσαν:

  • -12- υποκλοπή μεταφορικού έργου (transfer),
  • -6- σταθμεύσεις
  • -1- στέρηση αδείας ικανότητας οδήγησης,
  • -1- ελαστικά,
  • -1- παραβίαση διπλής γραμμής

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • –1– συσκευή ενίσχυσης ήχου
  • -1- πλαστό διαβατήριο

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται καθημερινά.

