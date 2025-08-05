Συνελήφθη 23χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 19χρονου, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Περιστέρι

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 19χρονου ημεδαπού, η οποία έγινε το βράδυ της 14-6-2025 στην περιοχή του Περιστερίου.

Ως δράστης συνελήφθη στην περιοχή του Ταύρου ένας 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κατά τη σύλληψή του επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό δελτίο ταυτότητας, όπου είχε επικολλήσει τη φωτογραφία του προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, ενώ συνελήφθη και μια 23χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για υπόθαλψη εγκληματία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 23χρονος, ως συνεπιβάτης δίκυκλης μοτοσικλέτας με οδηγό άλλο άτομο, προσέγγισε όχημα το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος στην περιοχή του Περιστερίου και πυροβόλησε 7 φορές προς το μέρος του χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε διερχόμενο ταξί.

Στη συνέχεια, ο 19χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και τους ακολούθησε με το αυτοκίνητο του έως την περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου προσέκρουσαν σε σταθμευμένα οχήματα και όλοι διέφυγαν πεζοί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

