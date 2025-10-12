Βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει και τη στιγμή της τοποθέτησης και τη στιγμή της έκρηξης μηχανισμού έξω από το παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λ. Συγγρού τα ξημερώματα, έφερε στο φως της δημοσιότητας η τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κάμερες ασφαλείας κοντά στο σημείο της έκρηξης κατέγραψαν το συμβάν, αλλά και τις ύποπτες κινήσεις τριών ανθρώπων. Δύο άτομα κινούνται προς το παράρτημα του υπουργείου και το ένα κρατά το σακίδιο που περιέχει τον εμπρηστικό μηχανισμό, τα επτά γκαζάκια και τα μπιτόνια με το εύφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδοτεί.

Οι κάμερες έχουν πιάσει στη συέχεια τρία άτομα την ώρα που επιχειρούν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέφεραν υπολείμματα στα ειδικά εργαστήρια και πλέον οι Αρχές περιμένουν και προκήρυξη ανάληψης ευθύνης, που πιθανόν να συνδέεται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.