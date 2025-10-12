Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε 22χρονος στο κέντρο της πόλης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας, υπήκοος Συρίας, δέχθηκε επίθεση από τρεις ομοεθνείς του - Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται

μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του. Ο νεαρός, με τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». 

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη επίθεση με μαχαίρι τραυματισμός
