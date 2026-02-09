Yπόθεση Παναγόπουλου: Tο πόρισμα Βουρλιώτη στην Οικονομική Εισαγγελία

Στον εισαγγελέα μεταβιβάστηκε το πόρισμα που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, για την υπόθεση Παναγόπουλου.

Θα ερευνηθεί ποιο ακριβώς ρόλο είχαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα πέντε ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες και εάν έχουν τελεστεί τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη στη δερεύνηση της υπόθεσης. Η Οικονομική Εισαγγελία αναλαμβάνει πλέον την έρευνα για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ με έξι ελεγχόμενα πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες. Ήδη ο προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για το θέμα και ανέθεσε τη δικογραφία σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ενέργεια η οποία αναμένεται να γίνει είναι να κοινοποιηθεί άμεσα η πράξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων στους ελεγχόμενους, προκειμένου να έχουν το περιθώριο, όπως προβλέπεται από το νόμο, να προσφύγουν για να τρέξει περαιτέρω η έρευνα.

Παράλληλα, σήμερα Δευτέρα, υπήρξε γραπτή δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει γνώση της πράξης δέσμευσης.

Λέει χαρακτηριστικά ο κ. Παναγόπουλος: «Πόσες ημέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες όλες αυτές τις ημέρες έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησης; Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μο»»;

Με την ανακοίνωση αυτή ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δηλώνει επί της ουσίας αθώος.

Τα επόμενα στάδια της έρευνας

Η έρευνα της υπόθεσης ανατέθηκε από τον κ. Καψιμάλη σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα υπό τον χαρακτήρα επείγουσας έρευνας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που πρέπει να ερευνηθεί τυχόν διάπραξη τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Ο εισαγγελέας που θα διενεργήσει την έρευνα, θα αναζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, Κτηματολόγιο κ.α., ώστε να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων των προσώπων που εντόπισε η Αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό θα ερευνηθούν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλων προϊόντων μεγάλης αξίας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που σύμφωνα με την Αρχή αφορά την πενταετία 2020 έως 2025. Αντίστοιχα θα αναζητήσει την πορεία των κονδυλίων ελληνικών και ευρωπαϊκών που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν, τα οποία στο πόρισμα Βουρλιώτη προσδιορίζονται σε ποσά που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για τον επίμαχο χρόνο. Αφού ο εισαγγελικός λειτουργός έχει τον πλήρη «χάρτη» κινήσεων χρημάτων, ενεργειών, αναθέσεων, πληρωμών, μεταφορών από τα ελεγχόμενα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εταιρίες που έχουν εμπλοκή, θα τα καλέσει σε εξηγήσεις με τελευταίο που θα κληθεί τον κ. Παναγόπουλο.

Ακολούθως θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης που είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή, μετά από απαγγελία κατηγοριών, είτε θα αρχειοθετηθεί. Η πρώτη κίνηση που θα κάνει η Οικονομική Εισαγγελία άμεσα, είναι να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των εμπλεκομένων, ώστε να ξεκινήσει ο νόμιμος χρόνος της προθεσμίας που έχουν για να προσφύγουν κατά του προσωρινού μέτρου που έχει στόχο να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής τους αποτύπωσης.

Μαρινάκης: Δεν θα φορτωθεί η ΝΔ μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ

Στην υπόθεση Παναγόπουλου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως και σε κάθε πρόσωπο το οποίο ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση». Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί και τον κ. Παναγόπουλο, ο οποίος ήταν, σε αναστολή πλέον, μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος».

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν μια τέτοια υπόθεση είχε συμβεί με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της ΝΔ. Εμείς δεν πρόκειται να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως συνέβη όταν κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα με κάποια φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις».

Ξεκαθάρισε ότι «ούτε η ΝΔ, ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να φορτωθεί μια υπόθεση στην οποία πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ».

