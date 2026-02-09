Πλακιάς: Γνήσια τα βίντεο από τα Τέμπη

Υπόνοιες για όσους μιλούν για πλαστά ή χαμένα βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών, άφησε ο Νίκος Πλακιάς, υπογραμμίζοντας πως τέσσερα βίντεο που είναι ταυτοποιημένα και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο υλικό, συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την έναρξη της δίκης στη Λάρισα για τα χαμένα βίντεο για τα οποία μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Πλακιάς έγραψε χαρακτηριστικά πως «η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί».

Την ίδια ώρα, διερωτάται γιατί ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο κανείς από όσους τα αμφισβητούν δεν κατέθεσε μήνυση ή αγωγή εναντίον της ΕΛΑΣ ή του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Παρακολουθώ τη δίκη στη Λάρισα για τα "χαμένα βίντεο" και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί.

Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού, αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.

Επίσης, εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε.

Γιατί άραγε;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.