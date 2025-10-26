Αχαΐα: Επεισόδια σε τοπικό αγώνα ποδοσφαίρου

Λογαριασμός
Επεισόδια σε τοπικό αγώνα ποδοσφαίρου στην Αχαΐα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο γήπεδο Σαραβαλίου κατά τον αγώνα Πάτρα 2005–ΑΕ Αιγίου. Υπάρχουν τραυματίες και ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρά επεισόδια στο γήπεδο του Σαραβαλίου στην Αχαΐα σήμερα το βράδυ.

Ο αγώνας μεταξύ Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγίου για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας διεκόπη όταν φίλαθλοι των δύο ομάδων συνεπλάκησαν.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, υπάρχουν τραυματίες, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Επί τόπου βρέθηκε ισχυρή δύναμη της ΕΛΑΣ.

Πηγή: apohxos

