Αχαΐα: Επεισόδια σε τοπικό αγώνα ποδοσφαίρου

Σοβαρά επεισόδια στο γήπεδο του Σαραβαλίου στην Αχαΐα σήμερα το βράδυ.

Ο αγώνας μεταξύ Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγίου για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας διεκόπη όταν φίλαθλοι των δύο ομάδων συνεπλάκησαν.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, υπάρχουν τραυματίες, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Επί τόπου βρέθηκε ισχυρή δύναμη της ΕΛΑΣ.

