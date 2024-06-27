Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μια γυναίκα μετά από ξυλοδαρμό από το σύζυγό της μπροστά στο παιδί τους

Άλλη μια γυναίκα κατέληξε χθες στα επείγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου στο Ηράκλειο μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της και μάλιστα μπροστά στα μάτια του 8χρονου παιδιού τους.

Ο 39χρονος άντρας, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του στο σπίτι των γονιών του, σε χωριό λίγο έξω από το Ηράκλειο, άρχισε να χτυπά την 33χρονη σύζυγό του στα χέρια και στη συνέχεια την έσπρωξε με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει με το πρόσωπο πάνω στην ξυλόσομπα του σπιτιού.

Εκείνος, ωστόσο, συνέχισε να τη χτυπάει με βία στην πλάτη και στα χέρια, προκαλώντας τις σωματικές βλάβες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 39χρονος άντρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

