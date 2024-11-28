Φάρσα αποδείχτηκε ότι ήταν τελικά το τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης που έλαβε το πρωί ενημερωτική ιστοσελίδα.
Μετά την έρευνα που διενήργησε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, δόθηκε εντολή να εισέλθει και πάλι ο κόσμος στο δικαστικό μέγαρο.
Σταδιακά θα ξεκινήσει να αποκαθίσταται η λειτουργία των δικαστηρίων.
