Με μία ανάρτηση στα social media, η Finos Film αποχαιρετά τον ηθοποιό Θανάση Παπαδόπουλο - τον «πιο γλυκό "τεντιμπόη" του ελληνικού σινεμά» - ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ σε οκτώ ταινίες κατά τη δεκαετία 1961-1972. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι: Η Λίζα και η Άλλη, Ο Κατήφορος, Νόμος 4000, Οι Κυρίες της Αυλής και Το Θύμα.



Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, ανέβηκε μια φωτογραφία του ηθοποιού. Στη λεζάντα που τη συνοδεύει αναφέρεται: «Ο πιο γλυκός "τεντιμπόης" του ελληνικού σινεμά έφυγε από τη ζωή χτες σε ηλικία 86 ετών. Θα τον θυμόμαστε πάντα μέσα από τις ερμηνείες του που μας αφήνει παρακαταθήκη, με πιο ξεχωριστή αυτή του τεντιμπόη στην εμβληματική ταινία "Νόμος 4000". Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

