Οι συνηγόροι των κατηγορουμένων επιχείρησαν να αποδομήσουν το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση ήταν αντίστοιχη με εκείνες που λαμβάνουν χώρα συνήθως σε συγκεντρώσεις ή συλλαλητήρια.

Με τις καταθέσεις αστυνομικών της διμοιρίας που δέχτηκε επίθεση το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο στου Ρέντη, συνεχίστηκε η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών του Ολυμπιακού.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι οι δράστες κινήθηκαν οργανωμένα εκείνο το βράδυ και πως ο σκοπός τους ήταν ένας: να σκοτώσουν αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί δέχτηκαν βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων οι οποίοι επιχείρησαν να αποδομήσουν το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των 17 αστυνομικών της διμοιρίας, λέγοντας ότι η επίθεση που δέχτηκαν ήταν όπως οι επιθέσεις που δέχονται κατά καιρούς κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή συλλαλητηρίων.

Στην κατάθεσή του μάρτυρας αστυνομικός αναφέρει πώς άρχισαν τα επεισόδια.

«Ήμασταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για ασφαλή είσοδο φιλάθλων στον χώρο, των παραγόντων... Ήμασταν αρκετά μακριά. Όταν ο επικεφαλής της διμοιρίας πληροφορήθηκε ότι υπήρχε κινητικότητα εντός του γηπέδου και έβγαιναν προς τα έξω, κατεβήκαμε από το λεωφορείο . Τους είδαμε να κινούνται οργανωμένα. Έβαλαν οδοφράγματα από κάδους και το επόμενο ήταν στα 70-80 μέτρα από εμάς. Άρχισαν να κινούνται προς εμάς. Κάναμε τακτική κίνηση προς τα εμπρός.... Έκαναν ρίψεις διαφόρων φωτοβολίδων και εκρηκτικών μηχανισμών. Δρούσαν οργανωμένα. Είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ήταν περίπου διακόσια άτομα.. Άρχισαν να πλησιάζουν όλο και περισσότερο. Οπισθοχωρήσαμε σιγά σιγά... Μετά η επίθεση έγινε πιο σφοδρή, σαν να αναθάρρησαν τα άτομα και τότε τραυματίστηκε ο συνάδελφός μου Λυγγερίδης, τον σύραμε προς τα πίσω. Ακόμα και τότε ερχόντουσαν κατά πάνω μας φωτοβολίδες σε ευθεία βολή και παρά πολλές μολότοφ», κατέθεσε αστυνομικός της διμοιρίας.

Οι καταθέσεις των αστυνομικών της διμοιρίας θα συνεχιστούν και αύριο, την ώρα που το δικαστήριο έχει επιφυλαχθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης του εισαγγελέα της έδρας να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στον Εισαγγελέα Πειραιά, για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο επικεφαλής της διμοιρίας, φέρεται να φυγάδευσε άτομα που είναι πολύ κοντά στη διοίκηση του Ολυμπιακού.

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας είχε αναφέρει ότι είχε ακούσει σε μία συνάντηση με ανώτερους αξιωματικούς ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά φέρεται να είχε φυγαδεύσει βασικούς κατηγορουμένους.

