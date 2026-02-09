Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να προσεγγίστηκε από Κινέζο πράκτορα σε συνέδριο του ΝΑΤΟ στο Πεκίνο το 2024, ενώ ακολούθησε και δεύτερη αδήλωτη συνάντηση στην Αθήνα το 2025.

Στο γραφείο του βρέθηκε δεύτερο "κρυφό" κινητό με κρυπτογραφημένο λογισμικό, από το οποίο οι αρχές ανέκτησαν διαγραμμένα αρχεία που αποδεικνύουν τη διαρροή απορρήτων πληροφοριών για Νατοϊκές μονάδες, καθώς και πληρωμές σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κρυπτονομίσματα.

Οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή ενός τρίτου προσώπου-κλειδί, καθώς και την ύπαρξη ενός ευρύτερου δικτύου απόστρατων της Πολεμικής Αεροπορίας

Νέες πληροφορίες έρχονται σήμερα στο φως της δημοσιότητας για τον σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας και τον διαμοιρασμό απόρρητων πληροφοριών των στρατιωτικών μονάδων στις Κινεζικές υπηρεσίες, καθώς ο 54χρονος ετοιμάζεται για την αυριανή απολογία του.

Στρατολόγηση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει η διαδικασία στρατολόγησης του σμήναρχου, η οποία φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε μετά από επαφές και ταξίδια του στη Κίνα, και συγκεκριμένα η συνάντηση που είχε με Κινέζο πράκτορα που παρίστανε επιχειρηματία σε συνέδριο του ΝΑΤΟ το 2024 στο Πεκίνο, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν το ανέφερε στην υπηρεσία, ενώ ακολούθησε και μια δεύτερη συνάντηση με τον Κινέζο στρατολογητή του, στην Αθήνα το 2025.

Κομβικό ρόλο φαίνεται να είχε και ένα τρίτο πρόσωπο, το υπόβαθρο του οποίου ερευνάται από τις Αρχές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο μικροσκόπιο για να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες έχει μπει και ο ακριβής χρόνος της στρατολόγησης και οι ακριβείς πληροφορίες που μπορεί να είχε πουλήσει πριν εντοπιστεί, οι οποίες ίσως ξεκαθαρίσουν από το δεύτερο αδήλωτο κινητό με κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο είχε στην κατοχή του και εντοπίστηκε κατά την έφοδο στο γραφείο του. Τα στελέχη κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ κατάφεραν να ανακτήσουν αρχεία που ειχαν διαγραφει πριν απο αρκετούς μηνες, τα οποία φαίνεται να είναι επιβαρυντικά για τον 54χρονο.

Παράλληλα, μέσω του δεύτερου κινητού φαίνεται να εντοπίστηκαν και οι αμειβές του σμήναρχου για τις απόρρητες πληροφορίες του, με τη μορφή καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κρυπτονομισμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν έρθει στο φως και για το προφίλ του σμήναρχου, το οποίο φαίνεται πως ήταν το «ιδανικό» για τον Κινέζο στρατολογητή του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, με βαρύ βιογραφικό, ο οποίος εξειδικευόταν σε θέματα τηλεπικοινωνιών και κρυπτογραφημένων μέσων, ενώ είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για τις κινήσεις ελληνικών και νατοϊκών μονάδων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δίκτυο απόστρατων

Παράλληλα, εκτός από τον Κινέζο πράκτορα και το τρίτο άγνωστο μέχρι στιγμής πρόσωπο, οι Αρχές ερευνούν την εμπλοκή τουλάχιστον δύο απόστρατων της Πολεμικής Αεροπορίας στην υπόθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία για στρατολόγηση άλλου εν ενεργεία στελέχους των ΕΔ.

Αυτοί οι δύο απόστρατοι ίσως αποτελούν μέρος ενός "δικτύου" ανώτερων απόστρατων της Πολεμικής Αεροπορίας, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ακόμα αν συνδέονται άμεσα με τον 54χρονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν απόχωρησαν από τις θέσεις τους, είτε για λόγους καλύτερης δουλειάς είτε επειδή ολοκληρώθηκε η θητεία τους, προσπάθησαν να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό. Εκεί συμμετείχαν σε σεμινάρια και ημερίδες όπου συναντήθηκαν με πράκτορες των Κινεζικών υπηρεσιών, και φαίνεται να μοιράσθηκαν ευαίσθητες πληροφορίες για νατοϊκά όπλα, όπως drones. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ένας από αυτούς τους απόστρατους εντοπίστηκε σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, και πέρασε από τον έλεγχο των τοπικών Αρχών, καθώς υπήρχαν υπόνοιες ότι είχε συμμετοχή σε διαρροή απόρρητων πληροφοριών προς Κινέζους αξιωματούχους.

Η γραμμή υπεράσπισης

Ο 54χρονος στην απολογία του φαίνεται πως θα στοχεύσει να αποδυναμώσει το κατηγορητήριό του, αρνούμενος κάποιες από τις κατηγορίες που του έχουν αποδωθεί. Συγκεκριμένα, ο σμήναρχος θα υποστηρίξει ότι αναζητούσε απλά μια καλή δουλειά μετά την αποστρατεία του, στέλνοντας βιογραφικά σε πλατφόρμες. Έτσι προσεγγίστηκε από μια εταιρεία συμβούλων, όπου αρχικά του ζητήθηκε να παραδώσει κάποιες νόμιμες πληροφορίες, ενώ στη συνέχεια δεν μπορούσε να κάνει πίσω.

Παράλληλα, το κίνητρό του φαίνεται πως δεν ήταν τα χρήματα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν πάνω από 25.000 ευρώ, αλλά η εύρεση μιας καλής δουλειάς. Αναμένεται επίσης να αρνηθεί ότι δέχθηκε κρυπτονομίσματα για τις πληροφορίες, αλλά ότι πληρώθηκε με μια μορφή κάρτας. Τέλος, θα ζητήσει και να μην προφυλακιστεί, αλλά να παραμείνει σε κατ΄ οίκον κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ ο σμήναρχος έχει τεθεί σε 18μηνη διαθεσιμότητα, και εφόσον καταδικαστεί κινδυνεύει ακόμα και με ισόβια, αλλά και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.