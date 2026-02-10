Η Γεωργία Ανδρέου, νέα πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 εξέλεξε την Γεωργία Ανδρέου, καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη θέση της προέδρου.

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση και σημειώνεται ότι η εκλογή ακολούθησε την παραίτηση του Αθανάσιου Τσακρή, καθηγητή Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τη θέση του προέδρου. Ο κ. Τσακρής παραμένει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και το Ε.Σ. τον ευχαριστεί για την έως σήμερα συνεργασία του κατά τη θητεία του ως προέδρου.

Η νέα πρόεδρος, Γεωργία Ανδρέου σε δήλωσή της ανέφερε τα ακόλουθα: «Το Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος, έχουμε την πρόθεση να στηρίξουμε έμπρακτα την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της χορήγησης υποτροφιών και της χρηματοδότησης υψηλής ποιότητας ερευνητικών προγραμμάτων, υιοθετώντας απολύτως διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια. Η υλοποίηση των στόχων αυτών συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης, προκειμένου το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. να ανταποκρίνεται στην αποστολή του».

Το σύντομο βιογραφικό της προέδρου και όλων των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

