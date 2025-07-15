Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση των ηλικιωμένων και του 9χρονου

Βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη στιγμή της παράσυρσης δύο ηλικιωμένων και ενός παιδιού εννέα ετών χθες το βράδυ στο Ίλιον.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσώνη και Πριάμου.
Ο 42χρονος δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός, εντοπίστηκε και στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας σε κοντινή απόσταση. Ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν» και ο 9χρονος στο Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Πηγή: skai.gr
- Ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή στον Πέτρο Φιλιππίδη για τις δύο απόπειρες βιασμού
- Πασίγνωστη Fashion Blogger-Influencer και γνωστός φωτογράφος μόδας στους τραυματίες του τροχαίου στο Κολωνάκι (Αποκλειστικό)
- Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 19χρονου για ληστεία με απειλή μαχαιριού σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.