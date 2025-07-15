Ανείπωτη θλίψη έφερε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Γεράσιμου Μιχελή, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από το ρόλο του «κακού» στην κωμική σειρά «Παρά Πέντε».

Σε μια λιτή ανακοίνωση, η οικογένειά του αναφέρει: «Σήμερα το πρωί, ο αγαπημένος μας Γεράσιμος έφυγε "για ένα άλλο φως"... Θα ειδοποιήσουμε όλους τους φίλους για τον αποχαιρετισμό του».

Ο Γεράσιμος Μιχελής στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά υποδύθηκε τον «Ανδρέα Καλογήρου» ή αλλιώς τον «Κακό» ή τον «Τύπο με τα μαύρα». Δούλευε ως πληρωμένος δολοφόνος για τα συμφέροντα του Αρχηγού τον οποίον μόνο αυτός είχε δει. Πολλές φορές είχε διασταυρωθεί με τους «Πέντε», είτε επειδή αυτοί βρίσκονται στο δρόμο του, είτε επειδή αυτός ανακαλύπτει τα ίχνη τους. Όσες φορές τους παγίδευσε κατάφεραν να αποδράσουν, ενώ τους θεωρούσε νεκρούς.

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς δήλωνε πως είχε πάρει προσωπικά το θέμα με τους «Πέντε» και δεν το θεωρούσε πλέον απλώς δουλειά. Στο τέλος της σειράς συλλαμβάνεται και φυλακίζεται σε ηλικία 33 ετών, ενώ μετάνιωσε για όλα τα δεινά που είχε προκαλέσει στους πρωταγωνιστές (Ντάλια, Ζουμπουλία, Σπύρο, Φώτη και Αγγέλα).

Ο Γεράσιμος Μιχελής συμμετείχε, μεταξύ άλλων στην καριέρα του και στις παραστάσεις: Τριαντάφυλλο στο στήθος (2019), Ο γάμος του Φίγκαρο (2015), Hotel Marina (2018), Ο μικρός Χίτλερ (2015), αλλά και στην ταινία Hommage (2020).

Πηγή: skai.gr

