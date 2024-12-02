Κακουργηματικές διώξεις απήγγειλε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας σε βάρος ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε κύκλωμα το οποίο εκβίαζε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση, προκειμένου να του αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» και του patrisnews, όσον αφορά τις δικαστικές εξελίξεις, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αφορά στη σύσταση συμμορίας και στο αδίκημα της εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος.

Από τον εισαγγελικό λειτουργικό που χειρίζεται την πρωτοφανή, για τα δεδομένα της περιοχής, υπόθεση, αποδόθηκε ο ρόλος του φυσικού αυτουργού στον ελεύθερο επαγγελματία, που κατηγορείται για εκβίαση κατ’ επάγγελμα, ο οποίος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία που τον βαρύνει, ενώ ο δικηγόρος, που συνελήφθη μαζί με τον πρώτο και φερόμενο ως εκβιαστή την περασμένη Παρασκευή στην Αμαλιάδα, αλλά έχει αφεθεί ελεύθερος, κατηγορείται για άμεση συνέργεια στον εκβιασμό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για το αδίκημα της εκβίασης κατ’ επάγγελμα (επίσης σε βαθμό κακουργήματος) κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, το οποίο δεν συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον την Ανακρίτριας Ηλείας προκειμένου να απολογηθεί, κάτι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω κλήσης σε απολογία ή εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, θα εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Στο κάδρο των ερευνών, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση με πολλές προεκτάσεις, βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση ως μέλη της συμμορίας και φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα που εκβίαζε τον κ. Κοροβέση, με σκοπό να αποκομίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

O Νίκος Κοροβέσης, μετά την όλη εξέλιξη μιλώντας στην Τασούλα Παπανικολάου, δηλώνει ανακουφισμένος.

Όπως περιγράφει κάθε φορά τον εκβίαζε και ένα άλλο άτομο ζητώντας του υπέρογκα ποσά. Η όλη ιστορία που ξεκίνησε από τον Μάιο του 2023, τον είχε αλλάξει ως άνθρωπο -όπως ο ίδιος λέει. «Μία λύτρωση… αυτό αισθάνομαι. Εκμεταλλεύονταν ότι είμαι δημόσιο πρόσωπο. Είχα τρομοκρατηθεί και έπαιρνα τις λάθος αποφάσεις. Έπρεπε από την αρχή να πάω στην Ελληνική Αστυνομία. Είχα συνεχείς οχλήσεις. Ήταν δύο εκβιασμοί και μία τρίτη τώρα απόπειρα. Όπου αποτάνθηκα την τελευταία φορά στις αστυνομικές αρχές με τη βοήθεια των νομικών μου συμβούλων. Προσημειώσαμε τα χαρτονομίσματα και αμέσως μετά επιχείρησε η αστυνομία και τους έπιασε με τα χαρτονομίσματα στο χέρι. Μιλάμε για ποσά 16.000, 3.000 και 13.000 ευρώ. Κάθε φορά μπορεί να άλλαζε και πρόσωπο, το οποίο ήτανε αυτό που θα με εκβίαζε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σηκωνόμουνα χωρίς χαμόγελο και τελικά με είχε αλλάξει σαν άνθρωπο. Και είπα ή θα αλλάξω εγώ ή θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη», σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

