Σώοι απεγκλωβίστηκαν 9 τουρίστες από τη Βάλια Κάλντα

Δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της μονάδας δασικών επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) μετέβησαν στην περιοχή και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

UPDATE: 08:05
Βάλια Κάλντα

Καλά στην υγεία τους είναι τα εννέα άτομα που εγκλωβίστηκαν χθες το βράδυ σε ορεινή δασική περιοχή, στην Πίνδο εξαιτίας της κακοκαιρίας, στην προσπάθειά τους να διασχίσουν με αυτοκίνητα τον εθνικό δρυμό Βάλια Κάλντα. 

Δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της μονάδας δασικών επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) μετέβησαν στην περιοχή και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

