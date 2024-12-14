Υπόθεση διαφθοράς σε πολεοδομίες: Με τις απολογίες των υπαλλήλων συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας Πολυγύρου

Συνεχίζονται, για δεύτερη μέρα οι απολογίες των κατηγορουμένων για συμμετοχή σε κύκλωμα πολεοδόμων που, με επίκεντρο τη Χαλκιδική, ενέκριναν, έναντι αμοιβής, παράνομες ενέργειες και κατασκευές. Μετά τις χθεσινές απολογίες των πρώτων 12 εμπλεκόμενων προσώπων, αναμένεται να περάσουν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα λογοδοτήσουν σήμερα στην ανακρίτρια Πολυγύρου είναι τέσσερις υπάλληλοι της Διεύθυνσης και Υπηρεσίας Δόμησης των δήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας, όπως επίσης δύο μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Κατά την πρώτη μέρα της μαραθώνιας διαδικασίας απολογήθηκαν 12 ιδιώτες, στη συντριπτική τους πλειονότητά αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι. Όπως έγινε γνωστό, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι - οι περισσότεροι εξ αυτών με περιοριστικούς όρους (εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου). Επιπλέον, σε τέσσερα πρόσωπα επιβλήθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, χρηματική εγγύηση 5.000, 50.000 και 60.000 ευρώ.

Η μεγαλύτερη εγγύηση επιβλήθηκε σε κατηγορούμενο πρώην δήμαρχο (πολιτικός μηχανικός) και η αμέσως επόμενη σε συγγενικό πρόσωπο βασικού κατηγορούμενου, εκ των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Όλοι όσοι βρέθηκαν μέχρι στιγμής ενώπιον της ανακρίτριας, αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις.

Η δίωξη που ασκήθηκε εναντίον των 21 κατηγορούμενων αφορά, κατά περίπτωση, τις εξής πράξεις: διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία - δωροδοκία, άμεση συνέργεια σε δωροληψία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και συμμορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

