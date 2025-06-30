Μέγαρα: Φωτιά σε αυλή εργοστασίου

Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στις 20.30 σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στα Μέγαρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στον αύλειο χώρο του εργοστασίου καίγοντας πλαστικά τελάρα.

Λίγο αργότερα, στις 21.30 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη σε εργοστάσιο πλαστικών στην βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 16 οχήματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Η φωτιά έχει επεκταθεί και στο κτίριο.

112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των καπνών από την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη σε εργοστάσιο πλαστικών στην βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: « Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη βιομηχανική ζώνη Δήμου Μεγαρέων. Καπνοί στην ευρύτερη περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

