Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Μαρκόπουλου ενώ στα μόνα σημεία που ισχύει ακόμα διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, είναι στα ακόλουθα σημεία:

Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας

Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με την οδό 'Ανδρου

Πηγή: skai.gr

