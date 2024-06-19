Λογαριασμός
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Μαρκόπουλο - Σε ποια σημεία παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι

Φωτιά

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Μαρκόπουλου ενώ στα μόνα σημεία που ισχύει ακόμα διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, είναι στα ακόλουθα σημεία:

  • Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας
  • Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με την οδό 'Ανδρου
TAGS: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Φωτιά Βάρη
