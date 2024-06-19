Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Μαρκόπουλου ενώ στα μόνα σημεία που ισχύει ακόμα διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, είναι στα ακόλουθα σημεία:
- Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας
- Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με την οδό 'Ανδρου
Πηγή: skai.gr
