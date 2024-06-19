«Έχω κάνει λάθος, θα πληρώσω για το λάθος μου» επανέλαβε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας έξω από το αστυνομικό τμήμα Παλλήνης όπου παρουσιάστηκε αυτοβούλως νωρίτερα σήμερα το απόγευμα αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από τις δικαστικές αρχές επισημαίνοντας ωστόσο, ότι από ένα σημείο και μετά ακούγονται υπερβολές.

«Έχω κάνει λάθος, θα πληρώσω για το λάθος μου αλλά νομίζω τώρα ότι από ένα σημείο και μετά φτάνουμε στην υπερβολή. Είναι δεδομένο ότι φταίω, μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό, το λέει και η ίδια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν και τρία παιδιά. Δεν περιμένω από τους δημοσιογράφους επειδή ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι αυτό να τα σεβαστείτε. Τουλάχιστον οι δικοί μου άνθρωποι που θα με ακούσουν. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη, η ευθύνη είναι δική μου» ανάφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Λύτρας.

Ο Απόστολος Λύτρας θα παρουσιαστεί το πρωί της Πέμπτης στην Ευελπίδων, στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Το ένταλμα σύλληψης για τον δικηγόρο εκδόθηκε μετά την άρση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, όταν απολογήθηκε για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση που ζητήθηκε από το θύμα του ξυλοδαρμού μέσω του δικηγόρου της Θέμη Σοφού από την ανακρίτρια, έγινε δεκτή μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης όπου υπήρξε επεισοδιακή επίσκεψη συγγενικών προσώπων του Απόστολου Λύτρα στο σπίτι του στον Γέρακα και απειλές σε βάρος της συζύγου του, η οποία διαμένει εκεί μετά την άγρια κακοποίηση της.

