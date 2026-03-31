Yπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών αύριο

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη λήψη μέτρων προστασίας παραγόντων της δίκης και του δικαστικού καταστήματος θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα θα διατεθούν:

Διμοιρίες υποστήριξης -Ομάδες αποκατάστασης τάξης

Αστυνομικοί εντός της αίθουσας, οι οποίοι θα αναδιπλώνονται κ θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες

ΟΠΚΕ

Τροχαία που θα διευκολύνει την κυκλοφορία πέριξ της εγκατάστασης

Αστυνομικοί της Ασφάλειας που θα περιπολούν πέριξ της εγκατάστασης

Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη όσοι ορίζει ο νόμος

Σημειώνεται πως ως προς την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβεβαίωσε την περασμένη Παρασκευή μιλώντας στον ΣΚΑΪ πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις και είναι απολύτως κατάλληλος. «Η αίθουσα αυτή εν τω συνόλω της είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Σε μια αίθουσα ίδια ή μικρότερη από αυτήν - όπως το Εφετείο - έγιναν δίκες πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Να θυμίσω πως η δίκη για το Μάτι είχε 104 νεκρούς, άρα διπλάσιους συγγενείς και μάρτυρες, όμως έγινε με άνεση στο Εφετείο της Αθήνας. Άρα εδώ το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας», τόνισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Η δίκη αυτή δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Στην αίθουσα σε μια σειρά από καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι. Από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν όλοι και όλοι 3. Όταν λοιπόν δεν έγινε αυτό και μπήκε στην αίθουσα κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο και κατέλαβε τις θέσεις των δικηγόρων, ήταν προφανές πως η δίκη δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα; Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε κανονικά έδρανα για 110 δικηγόρους».

Τέλος, ως προς τις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο να πραγματοποιηθεί δίκη υπό τέτοιες συνθήκες, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε πως η δήλωση έγινε επειδή δεν υπήρχε γνώση των στοιχείων. «Δεν μένω σε αυτά, τα αφήνω, δεν τα θεωρώ παραγωγικά», ήταν το σύντομο σχόλιό του.

Πηγή: skai.gr

