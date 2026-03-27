Την άποψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει οπωσδήποτε να ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κάτι το οποίο επιθυμούν και οι περισσότεροι από τους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. «Υπάρχει μια μικρή μειοψηφία σε επίπεδο πολιτικών - που είναι και συνήγοροι - που δεν επιθυμούν να γίνει η δίκη με τίποτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας, αυτό όμως δεν είναι καινούργιο. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πολλές φορές», ανέφερε. «Είχαμε συνεχείς μηνύσεις και αιτιάσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τα δικαστικά συμβούλια, άρα η ανάκριση πήγαινε πίσω».

Όπως είπε, η τελευταία απόπειρα να μην ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία έγινε με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, που είχε στόχο με το αίτημα της εκταφής να ξανανοίξει η ανάκριση που έκλεισε. «Αυτό θα οδηγούσε πρώτον να μην γίνει η δίκη - άρα να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας - και δεύτερον να εξεγερθεί η ελληνική κοινωνία η οποία θα έλεγε πως δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει αυτή η δίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

Ως προς την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης, ο υπουργός διαβεβαίωσε εκ νέου πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις και είναι απολύτως κατάλληλος. «Η αίθουσα αυτή εν τω συνόλω της είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Σε μια αίθουσα ίδια ή μικρότερη από αυτήν - όπως το Εφετείο - έγιναν δίκες πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Να θυμίσω πως η δίκη για το Μάτι είχε 104 νεκρούς, άρα διπλάσιους συγγενείς και μάρτυρες, όμως έγινε με άνεση στο Εφετείο της Αθήνας. Άρα εδώ το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας», τόνισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Η δίκη αυτή δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Στην αίθουσα σε μια σειρά από καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι. Από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν όλοι και όλοι 3. Όταν λοιπόν δεν έγινε αυτό και μπήκε στην αίθουσα κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο και κατέλαβε τις θέσεις των δικηγόρων, ήταν προφανές πως η δίκη δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα; Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε κανονικά έδρανα για 110 δικηγόρους».

Τέλος, ως προς τις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο να πραγματοποιηθεί δίκη υπό τέτοιες συνθήκες, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε πως η δήλωση έγινε επειδή δεν υπήρχε γνώση των στοιχείων. «Δεν μένω σε αυτά, τα αφήνω, δεν τα θεωρώ παραγωγικά», ήταν το σύντομο σχόλιό του.

Σημειώνεται πως κ. Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (24/3) σημείωσε ότι «από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις» .

«Γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών υπάρχει πολιτικό παιχνίδι»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε αρχικά ότι «υπάρχει μια απόπειρα πολιτικής κερδοσκοπίας», επισημαίνοντας πως η ελληνική Δικαιοσύνη δέχεται εύκολα πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως ανέφερε, όταν εκδίδονται αποφάσεις που θεωρούνται θετικές – όπως για τους τόκους δανειοληπτών ή για την υπόθεση στο Μάτι – οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις τις επικροτούν, ενώ το ίδιο συνέβη και με αποφάσεις που αφορούν τις υποκλοπές, θέτοντας το ερώτημα: «Τι ισχύει τελικά;».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι «το δικαστήριο που έγινε ήταν με βάση το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου», υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το δικαστήριο έχει ήδη ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση για συγκεκριμένα αδικήματα. Όπως τόνισε, εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θα πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της.

Κλείνοντας, έθεσε ευθέως το ζήτημα της θεσμικής εμπιστοσύνης, σημειώνοντας: «Υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα: θα εμπιστευτούμε την ελληνική δικαιοσύνη;», προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής η Δικαιοσύνη έχει τοποθετηθεί για όσους φέρονται να ήταν υπό παρακολούθηση και πως «ας την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της».

Πηγή: skai.gr

