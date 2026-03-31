Αλεξίου για Μαρινέλλα: Στη σκιά του Παρθενώνα διάλεξες να τραγουδήσεις το μεγάλο αντίο σου

Συγκινητικό επικήδειο εκφώνησε η Χαρούλα Αλεξίου στην κηδεία της σπουδαίας Μαρινέλλας, που τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών.

«Μέσα στη γλύκα του φθινοπώρου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας στο Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί, στη σκιά της Ακρόπολης, στη σκιά του Παρθενώνα διάλεξες Μαρινέλλα αρχόντισσά μας, να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου.

Άφησε την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου, έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου. Ο κόσμος που σε λάτρευε όμως δεν σε άφηνε να φύγεις, δεν σου επέτρεπε να τον αφήσεις, περίμενε να επιστρέψεις γιατί έτσι τον είχε μάθει, να παίζεις μαζί του με τα πήγαινε έλα σου. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν».

Και συνέχισε: «Μαρινέλλα μου καπετάνισσα, αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή εκφωνήθηκε... Σήμερα κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Στην πρώτη μου ακρόαση, πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου, να μιλήσω για τις χάρες σου, εδώ μπροστά σου. Και μπροστά σε χιλιάδες».

«Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου, σαν να ήθελες να πετάξεις. Κορυφαία, αλλά και ταπεινή», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

