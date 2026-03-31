Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Κλειστά μόνο τα νυχτερινά

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη 1η Απριλίου, όπως αποφασίστηκε από την Περιφέρεια, ενόψει της κακοκαιρίας «Erminio». Κλειστά θα είναι μόνο τα νυχτερινά σχολεία του λεκανοπεδίου.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

2. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

3. Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

4. Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή - ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα. Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες. Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη. Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

Πηγή: skai.gr

