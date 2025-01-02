Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, σε οικία που βρίσκεται στο λιμάνι της Ερμούπολης, στη Σύρο.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cyclades24.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 3 οχήματα, για την κατάσβεσή της, η αστυνομία και η ΔΕΔΔΗΕ.
Από το σπίτι, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, απεγκλωβίστηκε έγκαιρα μία γυναίκα, με τη συνδρομή περαστικών, ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής και δύο Συριανών, οι οποίοι άκουσαν τη γυναίκα να ζητάει βοήθεια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σύρου για προληπτικούς λόγους.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πάνω μέρος του κτιρίου υπάρχουν σουίτες ενώ κάτω από το σπίτι βρίσκονται καταστήματα εστίαση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
