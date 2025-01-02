Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τις 31 Μαρτίου 2025 για τη δράση «Πράσινα Ταξί» με την υπογραφή της 2ης τροποποίησης της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ 243490/30.12.2024 (Β' 7215)].

Σκοπός της δράσης «Πράσινα Ταξί» αποτελεί η παροχή οικονομικών κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού ταξί με υποχρεωτική απόσυρση του παλαιού και ρυπογόνου οχήματος.

Η δράση «Πράσινα Ταξί» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης λειτουργεί η διαδικτυακή πύλη (https://prasinataxi.gov.gr).

