ΥΠΕΞ: Συνιστά στους πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Να αποφύγουν τα ταξίδια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνέστησε το Υπουργείο Εξωτερικών στους πολίτες.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή πραγματοποίησης, εκτός των απαραίτητων, ταξιδιών στη χώρα.

Επίσης, συνιστάται οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν μη απαραίτητες μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.