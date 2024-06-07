Σαν σήμερα: 7 Ιουνίου 1822 - Ο Κανάρης πυρπολεί τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου στη Χίο

1821 ΗΤΤΑΤΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ

Ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ηττάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί.

1822 ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Tούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι.

1907 ΑΠΑΓΧΟΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑΣ

Απαγχονίζεται από τους κομιτατζήδες ο θρυλικός μακεδονομάχος Καπετάν Άγρας.

1970 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ

Ιστορική απόκρουση του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία - Αγγλία (1-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού. Ο Μπανκς θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα.

Πηγή: skai.gr

