Λάρισα: Ο ορειβάτης που κατακτά τις κορυφές του κόσμου

Ο Θάνος Μαργαρίτης από τη Λάρισα δεν είναι απλώς ένας ορειβάτης.

Είναι ένας άνθρωπος που κυνηγάει τις κορυφές σε όλο τον κόσμο, από το Κιλιμάντζαρο μέχρι τα Ιμαλάια, ξεπερνώντας τα όρια της αντοχής και του ανθρώπινου πνεύματος.

To «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, τον συνάντησε στο καταφύγιο του Κισσάβου, το βουνό της καρδιάς του, για να μας μιλήσει για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει, τη φιλοσοφία του για την ορειβασία και τα επόμενα βήματά του προς ακόμα ψηλότερους στόχους.

Όπως εξηγεί, άρχισε να κάνει ορειβασία σε καλοκαιρινά τερέν και με την κατάλληλη εκπαίδευση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα βγήκε στο εξωτερικό.

«Τεχνικές, χειμερινές, αρκετές στην Ελλάδα και φτάσαμε μέχρι Ιμαλάια», λέει χαμογελώντας ενώ παραδέχεται πως προτιμά την ορειβασία σε βουνό με χιόνι αφού όπως εξηγεί χαριτολογώντας για τον ορειβάτη, καλός καιρός είναι αυτό που έχει χιόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θάνος έχει φτάσει μέχρι τα 6,500 μέτρα στα Ιμαλάια.

