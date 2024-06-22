Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στην Ύδρα

Για την κατάσβεση επιχειρεί και ένα ελικόπτερο 

UPDATE: 09:41
Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Ύδρα

Οριοθετημένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Ύδρα, σε δύσβατο σημείο με δέντρα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπίστι.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν εποχικοί πυροσβέστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,«η φωτιά προκλήθηκε από σκάφος που πετούσε πυροτεχνήματα και καίει το μοναδικό πευκοδάσος του νησιού, σε δύσβατο σημείο, που δεν έχει δρόμο».

Πλέον η πυρκαγιά κατακαίει διάσπαρτα σημεία και η εικόνα της είναι καλύτερη σε σχέση με τις βραδινές ώρες. 

Στο σημείο επιχειρούν τρεις πυροσβέστες, πέντε εθελοντές, ένα όχημα και ένα ελικόπτερο. 

