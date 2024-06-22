Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μαστραντώνης, στα σύνορα Ηλειας-Αχαϊας.

Από το πρωί το ενεργό μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Σιμόπουλο και κινείται προς τον Λάτα Ηλείας. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε χαράδρες, πίσω στα βουνά όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθεια για να την σβήσουν. Επίσης, βαριά μηχανήματα δημιουργούν για αντιπυρηνικές ζώνες για να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Οι άνεμοι έχουν κοπάσει προς το παρόν, ωστόσο οι μετεωρολόγοι αναμένουν μετά τις 12 το μεσημέρι ενίσχυση των ανέμων, ακόμα και 5 μποφόρ, δημιουργώντας κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Διάσπαρτες φωτιές υπάρχουν επίσης και στο Αλποχώρι Ηλείας.

Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα βασικά μέτωπα βρίσκονται έξω από τους οικισμούς Λάτα και Πρόδρομο.

O αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι οι άνεμοι είναι ασθενέστεροι από χθες και εξέφρασε την ελπίδα του, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων που αναμένεται να ξεκινήσουν από αέρος ρίψεις, να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Στην φωτιά επιχειρούν 120 πυροσβέστες από το έδαφος μαζί με τέσσερα πεζοπόρα τμήματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.



Αργά το βράδυ της Παρασκευής το 112 ήχησε και πάλι για τους κατοίκους οι οποίοι κλήθηκε αν βρίσκονται στις περιοχές Αντωναίικα και Λάτας να πάνε προς Αμαλιάδα μέσω Σιμόπουλο.

Ωστόσο, χαρακτηριστικό του μεγέθους της πυρκαγιάς είναι ότι εστάλησαν 26 μηνύματα από το 112 εκ των οποίων τα 13 από αυτά αφορούσαν την φωτιά στην Αχαΐα και τα υπόλοιπα την Ηλεία, όπου εκδηλώθηκε φωτιά λίγες ώρες αργότερα στις περιοχές Χανάκια, Μυρτιά και Αλεποχώρι, με τους κατοίκους να μιλούν για εμπρησμό. Ενώ για αρκετή ώρα έμεινε κλειστή η εθνική οδός Πατρών-Πύργου.

Ωστόσο, σχεδόν κανείς από τους κατοίκους δεν απομακρύνθηκε και όλοι ακόμη και με κλαδιά στα χέρια, κουβάδες με νερό και λάστιχα προσπαθούσαν να τιθασεύσουν τις τεράστιες φλόγες πριν φθάσουν στα σπίτια τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες ενώ έγλειφαν τα σπίτια τους.

Ο δήμαρχος Ερυμάνθου Αχαΐας σε δηλώσεις του χθες ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για καμμένα σπίτια και αποθήκες, ενώ υπάρχουν και μεγάλες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, στο χωριό Κάλφα υπάρχουν πληροφορίες για καμένα αυτοκίνητα και σπίτια ενώ καταστροφές έχουν υποστεί και κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή.

Το βράδυ της Παρασκευής ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νιώθοντας αδιαθεσία όπου και δέχθηκε από τους γιατρούς τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε χωρίς να χρήζει νοσηλείας. Επιπλέον, ένας αστυνομικός που μετείχε στα μέτρα τάξης λόγω των πυρκαγιών στην Ηλεία, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί αποφάσισαν την νοσηλεία του στη μονάδα εμφραγμάτων.

Την ίδια ώρα οι υπόλοιπες φωτιές που εκδηλώθηκαν στην Πελοπόννησο σε Μεγαλόπολη, Κρανίδι, Αργολίδα βρίσκονται είτε σε ύφεση είτε έχουν οριοθετηθεί με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν στα σημεία για να αποφύγουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

«Πορτοκαλί» συναγερμός για φωτιές και το Σάββατο

ε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών που είναι για μια ακόμη ημέρα η χώρα με την Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιά που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας να εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός) τρεις Περιφέρειες.

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακές εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη πολιτική για να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν τις ενέργειες στο ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλάδων ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπόρια, συγκόλληση. , η χρήση υπαίθριων ψησταρίων, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιθέτως πυρκαγιά , οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να προωθήσουν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilection.gov.gr.

