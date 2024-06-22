168 π.Χ.: Διεξάγεται η Μάχη της Πύδνας, που θέτει τέλος στον Γ’ Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι, με αρχηγό τον Λούκιο Αιμίλιο Παύλο, νικούν και συλλαμβάνουν αιχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

431: Αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού.

1662: Εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου ΙΕ’ για τη διάδοση της πίστεως (De Propagande Fide). Έκτοτε, ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.

1941: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα)

1963: Δίδεται στη δημοσιότητα το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο επιρρίπτει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, Ευθύμιο Καμουτσή, και τους αξιωματικούς που επιτηρούσαν τη φύλαξη της συγκέντρωσης.

1973: Η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο «Αθήναιον» το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το μεγάλο μας τσίρκο».

1986: Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει «Το χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα» στο Αργεντινή-Αγγλία 2-1, σε προημιτελικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1986, μέσα στο στάδιο «Αζτέκα» στην Πόλη του Μεξικού.

2010: Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Γεννήσεις

1837:Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτων, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. (Θαν. 12/11/1923)

1940: Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Θαν. 4/7/2016)

1949: Μέριλ Στριπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1969: Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ίθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. (Γεν. 10/6/1922)

1987: Φρεντ Αστέρ, Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. (Γεν. 10/5/1899)

2015: Λάουρα Αντονέλι, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε όνομα σε ταινίες σοφτ πορνό τη δεκαετία του ’70. (Γεν. 28/11/1941)

