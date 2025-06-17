«Prime Time»: Γυναίκες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα - Δείτε το επεισόδιο

Η κάμερα του Prime Time και η Χριστίνα Βίδου μας σύστησαν τέσσερις γυναίκες που σπάνε τα στερεότυπα και διαπρέπουν σε επαγγελματικούς κλάδους που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν «άβατα» των ανδρών.

Έχοντας επιλέξει δύσβατα επαγγελματικά μονοπάτια, μιλούν για την απόφασή τους να σπάσουν τις νόρμες, για τις αρχικές δυσκολίες, τη δυσπιστία, τη στοχοπροσήλωση και, τελικά, την καταξίωση.

Ποιες είναι οι αντιδράσεις των πελατών ενός συνεργείου στην Περαχώρα Κορινθίας όταν στην προσφώνηση «μάστορα» εμφανίζεται η 36χρονη Βάσια Γκίκα και πώς έγινε το πέρασμα από τη νοσηλευτική στη μηχανολογία;

Τι ώθησε την Αγγελική Αγγελάκη στη μετάβαση από το aerial dance, στους ιμάντες και τα σχοινιά της οικοδομής; Τι φοβάται όταν αιωρείται στο κενό και ποιοι είναι οι απαράβατοι κανόνες ασφαλείας για τη μοναδική εναερίτισσα στην Ελλάδα;

Πώς η Χριστίνα Μετρητού -ή «Τεξανού», όπως την αποκαλούν- αποφάσισε να αφιερωθεί στην πυγμαχία και πώς η σχολή που άνοιξε σε ένα υπόγειο στα Πετράλωνα έγινε καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες;

Ποιες είναι οι σκέψεις που συντροφεύουν την ύπαρχο Χρυσοστόμη Τσολιά όταν βρίσκεται στη γέφυρα μίας πλωτής πολιτείας 2.000 επιβατών και κουμαντάρει ένα μεγαθήριο 176 μέτρων;

