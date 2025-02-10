Χρυσομηλιά Καλαμπάκας: Το χωριό που ανθίζει από τις πολύτεκνες οικογένειες

Το «Οπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ταξίδεψε μέχρι τη Χρυσομηλιά Καλαμπάκας, το μέρος που είναι γνωστό ως το χωριό των πολυτέκνων, καθώς το 80% των οικογενειών εκεί διαθέτει τρια ή περισσότερα παιδια η κάθε μία.

Αγαπούν διαχρονικά τα παιδιά και το χωριό, αλλά φοβούνται μην ερημώσει εξαιτίας του κακού ορεινού δικτύου, ειδικά μετά τον Daniel που είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί η απόσταση που πρέπει να διανύσουν για Καλαμπάκα – Τρίκαλα.

Παρότι ένα χωριό γεμάτο από παιδικές φωνές και παιχνίδια θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ένας μικρός παράδεισος σε κάθε περίπτωση η απόφαση του να ζει μια οικογένεια στη Χρυσομηλιά συνεπάγεται και διάφορες δυσκολίες.

Οπως χαρακτηριστικά περιγράφουν οι γονείς, οι οικογένειες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές υποχρεώσεις και τα προγράμματα των παιδιών, αφού οι εξωσχολικές- απαραίτητες δραστηριότητες- όπως ο αθλητισμός ή οι λογοθεραπείες, γίνονται μόνο στην Καλαμπάκα με τους γονείς να αναγκάζονται να κάνουν αρκετά χιλιόμετρα καθημερινώς.



